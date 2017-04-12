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В Омск вернулся запах этилмеркаптана
Сегодня, 12 апреля, в соцсетях снова появились жалобы омичей на запах газа. По словам пользователей, особенно сильно этилмеркаптаном пахнет в городке Нефтянников, в районе проспекта Культуры и улицы Андрианова. Также химический запах горожане почувствовали, проезжая по метромосту.
Жители дома, расположенного на проспекте Культуры даже вызывали газовую службу. Соответствующий пост с фотографией был размещен в районе 10:00 часов в группе «ЧП Омск» Вконтакте.
В комментариях к записи омичи пишут, что запах газа чувствуется даже у театра кукол «Арлекин», на Левобережье на улице Волочаевской, Крупской и Пушкина.
Как пишет «Ом1», в омском Управлении МЧС заявили, что забор проб воздуха производиться не будет, так как источник неприятного запаха и так известен.
Напомним, ранее виновником выбросов назвали омский Нефтезавод. Однако предприятие с такими обвинениями не согласилось и пообещало денежное вознаграждение тому, кто найдет реальный источник запаха газа.
Фото: ЧП Омск.
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