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Организаторы ДНЯ ОМИЧА получили более 80 предложений
Организаторам ДНЯ ОМИЧА-2017 от общественных и национально-культурных объединений, городских сообществ, творческих, спортивных, танцевальных школ, клубов, бизнес-сообществ, представителей СМИ, блогеров и просто активных горожан уже поступило более 80 предложений. В проекте впервые примут участие более 20 соорганизаторов.
По информации департамента общественных отношений и социальной политики, все предложения разделены на 10 тематических групп, среди которых танцевальная, творческая, детская, национальная, спортивная, мастеровая, квест, зоосад и равных возможностей.
На первой встрече участников мероприятия принято решение в этом году провести ДЕНЬ ОМИЧА в форме «улиц», «проспектов» и «бульваров» на которых и будут размещаться тематические группы.
Сегодня мы предлагаем горожанам поразмышлять вместе с нами, как распределить 10 тематических групп по «улицам», и какие называния им дать. Это может быть улица Ремесленная, проспект Мира, Театральная площадь, Спортивный проезд и так далее. Мы ждем интересных, креативных предложений, чтобы 29 июля на Зеленом острове было интересно всем: и организаторам ДНЯ ОМИЧА и, самое главное, самим омичам, которые придут на праздник,
- расказала директор департамента общественных отношений и социальной политики Радмила Мартынова.
Теперь соорганизаторы, работая в группах, выберут названия своей улицы из поступивших предложений, определят ее наполнение и составят программу.
Напомним, предложения на участие принимаются до 19 апреля в группах ДЕНЬ ОМИЧА ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке, можно писать администраторам групп, а также на электронную почту den-omicha@mail.ru.
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