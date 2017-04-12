Новости → Экономика в Омске
Производство «Ангары» в Омске снизится в несколько раз
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров рассказал корреспонденту «Российской газеты» о положении дел с выпуском ракеты-носителя «Ангара-5».
Игорь Комаров подтвердил информацию о том, что с производством тяжелой ракеты имеются проблемы. Все началось в 2011-2013 годах, когда начинались инвестиционные проекты без достаточного обоснования и проектной документации. Как отмечает гендиректор, в процессе работы многое пришлось доделывать и переделывать, а потом и вовсе перевести всю конструкторскую документацию в цифровой вариант. Это была техническая необходимость, которая в разы увеличила объем работ. Из-за этого передвинулись и сроки выполнения.
И, откровенно говоря, в процессе оцифровки вскрывалось много дефектов. Проблемы во многом связаны еще и с тем, что не все финансовые вопросы Центра Хруничева, которые появились в 2009 - 2013 годах, пока решены. Однако, думаю, мы разберемся с «Ангарой» до конца года,
- поделился с изданием Игорь Комаров.
Что касается ПО «Полет», на котором будут делать ракету, то он отвечает современным техническим требованиям. По словам гендиректора «Роскосмос», завод может выпускать до двадцати современных и перспективных ракет-носителей в год.
Но в связи с сокращением финансирования, в том числе по линии минобороны, планы по производству «Ангары», к сожалению, уменьшились в несколько раз. И сейчас может встать вопрос с загрузкой этих мощностей. Снижение заказов приведет фактически к простою и, как следствие, серьезному росту стоимости производства и пусков «Ангары». Сами понимаете, ракета-носитель нужна для вывода на орбиту полезной нагрузки. Если ее нет, ракеты не нужны,
- отмечает Игорь Комаров.
Омскпресс напоминает, что на омском заводе планировалась к 2020-2021 годам поставить «на поток» конвейерное производство трех классов ракет-носителей «Ангара». Ракеты омской сборки решили запускать со стартовых комплексов, которые построят к 2019/20 годам на космодромах Плесецк и «Восточный».
Читайте также:
Аграрии Омской области запасли почти 9 тысяч тонн минеральных удобрений
В регионе началась подготовка к новому посевному сезону.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
На ТЭЦ-5 появится новый комплекс очистных сооружений
Блоги
|
Илья Безотеческий
Руководитель веб-студии «Welcome!»
Если у вас есть интернет-магазин, то онлайн-платежи это то, что вам нужно! Конечно же, можно организовать интернет-платежи и без участия посредника, тогда способов оплаты будет намного меньше, да и подключать такие системы сложнее.
|
Григорий Сосновский
директор филиала БКС Премьер в Омске.
В конце прошлой недели курс национальной валюты вновь радовал: евро на торгах Московской биржи опускался ниже 65 рублей, доллар можно было приобрести по 59 рублей 72 копейки. Пора ли покупать валюту? Как скажется заседание ЦБ РФ на курсе рубля? Можно ли говорить о том, что кризис миновал?
Дух этилмеркаптана витает над креслами чиновников
Этилмеркаптан: законы физики не указ генералам
Несчастливый храм. Хроника реставрации
Новости компаний
Прогноз погоды в Омске с 10 по 16 апреля
Омичка лишилась 420 тысяч рублей после звонка в «банк»