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НовостиЭкономика в Омске

Производство «Ангары» в Омске снизится в несколько раз

Производство «Ангары» в Омске снизится в несколько раз
Уменьшить планы по выпуску тяжелой ракеты пришлось из-за сокращения финансирования.
12.04.2017 11:45
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Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров рассказал корреспонденту «Российской газеты» о положении дел с выпуском ракеты-носителя «Ангара-5».

Игорь Комаров подтвердил информацию о том, что с производством тяжелой ракеты имеются проблемы. Все началось в 2011-2013 годах, когда начинались инвестиционные проекты без достаточного обоснования и проектной документации. Как отмечает гендиректор, в процессе работы многое пришлось доделывать и переделывать, а  потом и вовсе перевести всю конструкторскую документацию в цифровой вариант. Это была техническая необходимость, которая в разы увеличила объем работ. Из-за этого передвинулись и сроки выполнения.

И, откровенно говоря, в процессе оцифровки вскрывалось много дефектов. Проблемы во многом связаны еще и с тем, что не все финансовые вопросы Центра Хруничева, которые появились в 2009 - 2013 годах, пока решены. Однако, думаю, мы разберемся с «Ангарой» до конца года,

- поделился с изданием Игорь Комаров.

Что касается ПО «Полет», на котором будут делать ракету, то он отвечает современным техническим требованиям. По словам гендиректора «Роскосмос», завод может выпускать до двадцати современных и перспективных ракет-носителей в год.

Но в связи с сокращением финансирования, в том числе по линии минобороны, планы по производству «Ангары», к сожалению, уменьшились в несколько раз. И сейчас может встать вопрос с загрузкой этих мощностей. Снижение заказов приведет фактически к простою и, как следствие, серьезному росту стоимости производства и пусков «Ангары». Сами понимаете, ракета-носитель нужна для вывода на орбиту полезной нагрузки. Если ее нет, ракеты не нужны,

- отмечает Игорь Комаров.

Омскпресс напоминает, что на омском заводе планировалась к 2020-2021 годам поставить «на поток» конвейерное производство трех классов ракет-носителей «Ангара». Ракеты омской сборки решили запускать со стартовых комплексов, которые построят к 2019/20 годам на космодромах Плесецк и «Восточный».

Автор: Мария Ильченко
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