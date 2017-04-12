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Омские трамваи ожидают ремонта
Капитальный ремонт вагона с бортовым номером 20 начался в трамвайном депо. Это один из двух трамваев запланированный к ремонту в 2017 году. В начале июля на маршрут выйдет отремонтированный вагон с бортовым номером 186.
Стоит отметить, что капитально-восстановительный ремонт подвижного состава в муниципальном предприятии «Электрический транспорт» начался в августе 2011 года. Все работы производятся за счет собственных средств предприятия. Восстановленные трамвайные вагоны по качеству не уступают приобретенным на заводе. На ремонт одного вагона уходит около трех миллионов рублей при том, что отпускная цена трамвая с завода-изготовителя составляет от 22 миллионов рублей.
Трамвайный вагон, прошедший капитально-восстановительный ремонт, оборудован комплектом тягового электропривода с транзисторной системой управления. Это усовершенствование позволяет получить экономию электроэнергии до 30 тысяч кВт в год. Салоны восстановленных вагонов оборудованы современными сиденьями, обшивка вагонов выполнена из трудногорючих материалов. Усовершенствованная конструкция автоматических распашных дверей отличается повышенной обзорностью и современным дизайном. Отопители позволяют в течение короткого времени повысить температуру воздуха в салоне. Новая транспортная система ТИСА информирует пассажиров о маршрутах следования. Звуковое оповещение остановок осуществляет автоинформатор,
- пояснил директор МП «Электрический транспорт» Сергей Ткалун.
Капитально-восстановительный ремонт позволяет повысить качество и безопасность услуги для пассажиров.
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