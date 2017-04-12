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Из-за некачественных материалов на отремонтированных дорогах Омска появляются выбоины
В минувший вторник, 11 апреля, комиссия Минстроя Омской области еще раз проверила омские дороги, которые отремонтировали в прошлом году. Напомним, первая проверка ведомства прошла 3 марта.
Как отметили в Правительстве региона, за месяц ситуация на нескольких магистралях изменилась. К примеру, на улице 70 лет Октября, проспектах Мира и Космическом начали образовываться выбоины. Со слов начальника дорожного комплекса Минстроя Дмитрия Христолюбова, причина тому – низкое качество материалов. Устранить недостатки обязан подрядчик, который ремонтировал указанные дороги.
Помимо этого, ведомство рекомендовало подрядным организациям в ближайшее время «залатать» ямы. Когда среднесуточная температура в Омске установится на уровне +5 градусов, указанные участки отфрезеруют и по-новому заасфальтируют.
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