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НовостиОбщество в Омске

Губернатор и мэр поздравили омичей с Днем космонавтики

Губернатор и мэр поздравили омичей с Днем космонавтики
Это особенный праздник для Омской области. Омск является одним из центров отечественной ракетно-космической промышленности.
12.04.2017 10:40
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Сегодня, 12 апреля, жителей Омской области с Днем космонавтики поздравили Губернатор Омской области и мэр города.

С исторического полета Юрия Гагарина прошло всего несколько десятилетий, но сегодня уже трудно представить, что когда-то космические полеты были фантастикой. Все эти годы наша страна прочно удерживает лидирующие позиции в освоении околоземного пространства.

Для Омской области это особенный праздник. Будучи одним из центров отечественной ракетно-космической промышленности, наш регион вносит весомый вклад в укрепление международного авторитета России.

Благодарим всех, чья профессиональная деятельность является основой достижений нашей страны в космической сфере! Желаем вам благополучия и успехов в труде на благо Омской области и России!,

- говорится в поздравлении Губернатора Омской области Виктора Назарова и Председателя Законодательного Собрания Омской области Владимира Варнавского.

Этот праздник имеет особое значение для омичей, ведь наш город является признанным центром отечественного ракетостроения. Высокотехнологичную продукцию для космоса выпускают производственное объединение «Полет» — филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, АО «Сибирские приборы и системы» и ряд других предприятий. Ракеты и спутники, оборудование для космических телескопов, систем глобального геопозиционирования и связи — все это, как и многое другое, делают в Омске. Трудолюбие, преданность делу, высочайшее профессиональное мастерство — именно эти качества отличают наших земляков-работников ракетно-космической отрасли.

Желаем всем, для кого космос стал делом жизни, счастья, здоровья, благополучия и новых трудовых успехов! Добра вам и вашим семьям!,

- говорится в поздравлении Мэра Вячеслава Двораковского и председателя Омского городского Совета Галины Горст. 

Автор: Алина Савельева
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