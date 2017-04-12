Губернатор и мэр поздравили омичей с Днем космонавтики

Сегодня, 12 апреля, жителей Омской области с Днем космонавтики поздравили Губернатор Омской области и мэр города.

С исторического полета Юрия Гагарина прошло всего несколько десятилетий, но сегодня уже трудно представить, что когда-то космические полеты были фантастикой. Все эти годы наша страна прочно удерживает лидирующие позиции в освоении околоземного пространства.

Для Омской области это особенный праздник. Будучи одним из центров отечественной ракетно-космической промышленности, наш регион вносит весомый вклад в укрепление международного авторитета России.

Благодарим всех, чья профессиональная деятельность является основой достижений нашей страны в космической сфере! Желаем вам благополучия и успехов в труде на благо Омской области и России!,