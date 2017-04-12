Ко Дню Победы 52 ветерана омского региона получат жилищные сертификаты

Mozilla/9.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.0; MRA 4.0 (build 00768); .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)

Свидетельства о получении денежной выплаты на строительство и приобретение жилья получат нуждающиеся ветераны, участники и инвалиды ВОВ.

В Омскую область из федерального бюджета поступило более 63 миллионов рублей на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Пресс-служба Омской Губернии сообщает, что Виктор Назаров утвердил распределение средств господдержки.

Размер жилищной субсидии составляет 1 194 192 рубля. Он определен Минстроем РФ с учетом средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по региону на 2 квартал 2017 года. Единовременную денежную выплату получат ветераны войны и приравненные к ним льготники, проживающие в Омской области.

Региональный Минстрой подготовил список получателей господдержки, в котором обозначены 52 ветерана, в том числе три участника и инвалида ВОВ. Все они были поставлены на учет в срок до 11 февраля 2016 года в качестве нуждающихся в жилом помещении. В преддверии 72 годовщины Победы свидетельства о получении денежных выплат на строительство и приобретение жилья будут выданы ветеранам, проживающим в 19 муниципальных районах области и Омске.

Стоит добавить, что с мая 2008 года, когда вступил в силу Указ Президента РФ «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», удалось улучшить жилищные условия более пяти тысячам ветеранов Омской области.