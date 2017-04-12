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НовостиПроисшествия в Омске

Многодетная тарчанка выгнала шестерых детей из дома

Многодетная тарчанка выгнала шестерых детей из дома
В России появился новый вид социального иждивенства, когда человек опускает руки и требует помощь государства.
12.04.2017 10:15
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Многодетная мать, проживающая в Таре, летом прошлого года выдала шестерым детям документы и выставила их на улицу. Женщина заявила сотрудникам полиции и комиссии ПДН, что их должно воспитывать государство

Как рассказала  ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольга Иванова в интервью «Тарскому Прииртышью», женщина не пьет, не курит и работает. Это новый вид социального иждивенства, когда человек опускает руки и надеется на помощь государства.

Работники ПДН не имеют права уточнять, зачем же было рожать столько детей. 

Государство обязано помогать многодетным семьям, и оно это делает. Например, женщина, о которой идет речь, купила дом с помощью материнского капи­тала, администрация района выделила ей 25 тысяч рублей на приобретение пластиковых окон, летом все ребятишки получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, одежду и канцелярские принадлежности перед каждым учебным годом, семья пользуется всеми льготами и пособиями по линии минтруда,

- пояснила Ольга Иванова. 

Детей забрали в реабилитационный центр. Такое количество детей никто не возьмет под опеку и, не желая разлучать братьев и сестер, мать пока не лишают родительских прав.

Требование матери-кукушки, подбросившей детей государству возросли. Пока она жила в свое удовольствие в доме разморозилось отопление и теперь она требует у администрации района деньги на ремонт. 

К сожалению, таких семей много и как правило  дети подрастая строят жизнь по такому же сценарию.

Нужно вытягивать детей непутевых родителей из этого болота, пока у них не сформировалось потребительское отношение к обществу, чтобы они понимали: каждый должен нести ответственность за свою жизнь. Тут и родственники не должны оставаться в стороне, и школы, и церковь, и центр занятости, и учреждения дополнительного образования. Чтобы дети выросли нормальными людьми, в их жизни должно быть хоть что-то хорошее: увлечения, спорт, примеры для подражания, привычка трудиться,

- добавила секретарь комиссии ПДН. 

Но нельзя все возлагать на государство, именно родители должны нес­ти ответственность за воспитание детей. Бездумно рожать детей не правильно. По мнению Ольги Ивановой, возможно нужен закон,  ограничивающий выплату пособий родителям не способным содержать большую семью.  

Допустим, женщина родила троих детей, получила статус многодетной мамы, пользуется всеми правами и льготами, но, если она захотела родить четвертого, пятого, шестого ребенка, то должна будет доказать, что в ее семье есть условия для его нормального содержания и развития. Только в этом случае она получит помощь от государства. Ведь никто не отдаст под опеку или на усыновление ребенка, если приемная семья нищенствует, ютится в деревянной развалюхе, состоит на учете у нарколога или психиатра. А бизнес на родных детях процветает,

- добавила Иванова. 

В практике комиссии ПДН множество случаев, когда таких матерей лишали родительских прав, а она через три года снова становилась многодетной и  пользовалась всеми льготами, пропивая пособия.  А позже на претензии соцслужб такие женщины зачастую грозятся написать Путину или пожаловаться Назарову.     

Секретарь комиссии ПДН уверена, что дети не должны стыдится своих родителей, они должны их любить, уважать и чувствовать себя защищенными в семье.

Автор: Алина Савельева
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