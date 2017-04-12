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Омский водоканал открывает двери для абонентов
В ближайшую субботу, 15 апреля, с 08:00 до 17:00 часов омский водоканал проведет день открытых дверей для своих абонентов.
В главном офисе предприятия на улице Маяковского, 2 приём омичей примут сотрудники коммерческой дирекции. Для абонентов одновременно будут работать 15 окон приёма, где потребители смогут разобраться не только с начислениями или задолженностью, но передать актуальные показания приборов учёта воды и оплатить квитанции.
Проведённые в прошлом году дни открытых дверей показали, что такая форма положительно воспринята нашими клиентами, поэтому мы решили продолжать работать в этом формате. Не всем клиентам омского водоканала удобно прийти в офис компании в будний день. Поэтому мы специально проводим дни открытых дверей по субботам, продлив время приёма до 17 часов. Для нас важен открытый диалог с каждым абонентом, чтобы оперативно снять все вопросы и не доводить ситуацию до крайних мер. А при возникновении сложной жизненной ситуации мы готовы на месте подписать с абонентом соглашение о реструктуризации долга,
- рассказала коммерческий директор ОАО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.
Стоит отметить, что на приём к специалистам можно записаться по электронной записи на сайте компании в разделе «Частным лицам».
Кроме того, в этот день, с 8:00 до 17:00 часов будет работать горячая линия с руководителями центра по обслуживанию абонентов по телефону 31-71-34.
Напомним, в 2016 году в дни открытых дверей клиенты ожидали приёма не более 3 минут. За день более 200 клиентов компании получали персональные консультации и ответы на свои вопросы.
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