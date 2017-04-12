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НовостиПроисшествия в Омске

Под Омском в лобовом ДТП погибли 4 человека

Под Омском в лобовом ДТП погибли 4 человека
Источник картинки
ВАЗ выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик.
12.04.2017 09:15
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Во вторник, 11 апреля, в 17:00 часов в полицию Тюкалинского района сообщили о жутком ДТП, произошедшем на трассе Тюмень–Омск.

Как сообщает областное УМВД, водитель ВАЗ-21093, при движении по трассе в сторону Омска, в районе 476 километра выехал на «встречку», где врезался в грузовик МАН.

Водитель ВАЗа и 3 его пассажирки, в том числе и годовалая девочка, погибли на месте. Трое пассажиров грузового автомобиля госпитализированы.

Полицейские продолжают проверку.

Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области.

Автор: Анна Гапошина
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