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Под Омском в лобовом ДТП погибли 4 человека
Во вторник, 11 апреля, в 17:00 часов в полицию Тюкалинского района сообщили о жутком ДТП, произошедшем на трассе Тюмень–Омск.
Как сообщает областное УМВД, водитель ВАЗ-21093, при движении по трассе в сторону Омска, в районе 476 километра выехал на «встречку», где врезался в грузовик МАН.
Водитель ВАЗа и 3 его пассажирки, в том числе и годовалая девочка, погибли на месте. Трое пассажиров грузового автомобиля госпитализированы.
Полицейские продолжают проверку.
Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области.
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