СКК имени Блинова стал новой площадкой для выставок и конгрессов

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; (R1 1.5))

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с целью совместной организации проектов и содействия в оказании услуг по организации мероприятий было подписано генеральным директором Агентства развития и инвестиций Омской области Вадимом Савицким и руководителем СКК имени Блинова Владимиром Алышевым.

Как отмечает пресс-служба Омской Губернии, часть проектов Агентства будут реализованы на площадке СКК имени Блинова уже в 2017 году.

СКК имени Блинова - перспективное место для проведения мероприятий, с хорошей транспортной доступностью. Объединение наших возможностей и профессиональных навыков позволит проводить масштабные мероприятия на нескольких площадках одновременно,

- подчеркнул Вадим Савицкий.

На сегодняшний день спортивно-концертный комплекс и Агентство развития и инвестиций являются генеральными партнерами. В будущем Агентство планирует предоставлять СКК Блинова выставочное оборудование и оказывать информационную поддержку совместных проектов. В свою очередь спортивно-концертный комплекс имени Блинова будет предоставлять региональному выставочному оператору (Агентству) в аренду свои помещения и оказывать содействие в проведении выставочно-конгрессных мероприятий.