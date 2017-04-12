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НовостиБизнес в Омске

СКК имени Блинова стал новой площадкой для выставок и конгрессов

СКК имени Блинова стал новой площадкой для выставок и конгрессов
Агентство развития и инвестиций Омской области и спортивно-концертный комплекс подписали соглашение о взаимном сотрудничестве.
12.04.2017 09:45
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Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с целью совместной организации проектов и содействия в оказании услуг по организации мероприятий было подписано генеральным директором Агентства развития и инвестиций Омской области Вадимом Савицким и руководителем СКК имени Блинова Владимиром Алышевым.
Как отмечает пресс-служба Омской Губернии, часть проектов Агентства будут реализованы на площадке СКК имени Блинова уже в 2017 году.

СКК имени Блинова - перспективное место для проведения мероприятий, с хорошей транспортной доступностью. Объединение наших возможностей и профессиональных навыков позволит проводить масштабные мероприятия на нескольких площадках одновременно,

- подчеркнул Вадим Савицкий.

На сегодняшний день спортивно-концертный комплекс и Агентство развития и инвестиций являются генеральными партнерами. В будущем Агентство планирует предоставлять СКК Блинова выставочное оборудование и оказывать информационную поддержку совместных проектов. В свою очередь спортивно-концертный комплекс имени Блинова будет предоставлять региональному выставочному оператору (Агентству) в аренду свои помещения и оказывать содействие в проведении выставочно-конгрессных мероприятий.

Автор: Мария Ильченко
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