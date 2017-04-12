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НовостиЭкономика в Омске

Аграрии Омской области запасли почти 9 тысяч тонн минеральных удобрений

Аграрии Омской области запасли почти 9 тысяч тонн минеральных удобрений
В регионе началась подготовка к новому посевному сезону.
12.04.2017 08:45
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Вопросы подготовки к весеннему севу обсудили главы муниципальных районов, начальники сельскохозяйственных управлений, ученые, представители омского отделения Россельхозбанка, Гостехнадзора, Газпром нефти, Россельхозцентра и другие участники сезонных полевых работ на селекторном совещании регионального Минсельхозпрода.

На данном этапе подготовки особое внимание уделяется качеству семян, также ведется подготовка почвы. Как сообщает пресс-служба Омской Губернии, аграрии уже приобрели 8,6 тысячи тонн минеральных удобрений в действующем веществе. Имеется более 9,2 тысячи тонн запасов семян зерновых и зернобобовых культур, масличных культур - 342 тонны, 220 тонн однолетних трав, многолетних - 246 тонн.

Для подготовки техники, приобретения минеральных удобрений, семян, проведения агрохимического обследования почв аграрии используют льготные кредиты по ставке от 1 до 5% годовых. Россельхозбанк подсчитал, что с начала 2017 года общий объем выданных денежных средств составил около 603 миллионов рублей. Конкретно на приобретение сельхозтехники было выдано 35 миллионов рублей. На сегодняшний день на стадии согласования остаются еще 75 заявок на общую сумму 1,3 миллиарда рублей.

Кроме того, на совещании были подведены итоги первого квартала в сфере животноводства.

Объем производства молока в организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 1,8 тыс. тонн и составил 31,6 тыс. тонн; объем производства мяса достиг 58 тыс. тонн (плюс 8 тыс. тонн к уровню прошлого года), производство яиц увеличилось почти на 17 млн. штук к прошлогоднему уровню,

- уточняет пресс-служба регионального Правительства.

Специалисты областного Минсельхозпрода советуют использовать эффективный рацион кормления скота в весенний период, а также провести мероприятия по повышению продуктивности и увеличению маточного поголовья КРС.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов напомнил о том, что затраты на приобретение кормозаготовительной техники, строительство молочных ферм и создание инфраструктуры для переработки сельхозпродукции будут в этом году компенсированы. Среди задач, которые министр поставил перед животноводами, было озвучено: не допускать свободного выгула свиней в личных подсобных хозяйствах для предотвращения опасных заболеваний.

Автор: Мария Ильченко
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