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НовостиПроисшествия в Омске

Омская девятиклассница вступила в отношения с разнорабочим

Омская девятиклассница вступила в отношения с разнорабочим
Молодому мужчине грозит до четырех лет лишения свободы за любовь к несовершеннолетней.
11.04.2017 17:13
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На прошлой неделе в полицию с заявлением о преступлении в отношении ее несовершеннолетней дочери обратилась жительница Октябрьского округа.

Как сообщает «Вечерний Омск», в феврале девятиклассница познакомилась с 20-летним разнорабочим одного из мебельных предприятий города. Позже все переросло во взрослые отношения, о которых через месяц узнала мать 15-летней девушки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 134 Уголовного кодекса РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.

По словам молодого человека, он не знал о возрасте избранницы, а спросить стеснялся. По его мнению, девушка выглядит старше своих лет.

Автор: Алина Савельева
Просмотров: 111
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