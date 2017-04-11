Омская девятиклассница вступила в отношения с разнорабочим

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Молодому мужчине грозит до четырех лет лишения свободы за любовь к несовершеннолетней.

На прошлой неделе в полицию с заявлением о преступлении в отношении ее несовершеннолетней дочери обратилась жительница Октябрьского округа.

Как сообщает «Вечерний Омск», в феврале девятиклассница познакомилась с 20-летним разнорабочим одного из мебельных предприятий города. Позже все переросло во взрослые отношения, о которых через месяц узнала мать 15-летней девушки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 134 Уголовного кодекса РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.

По словам молодого человека, он не знал о возрасте избранницы, а спросить стеснялся. По его мнению, девушка выглядит старше своих лет.