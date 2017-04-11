В Ледовом дворце Омска пройдут соревнования по фигурному катанию

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)

В Ледовом дворце имени Вячеслава Фетисова в ближайшие выходные пройдут Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Сибирские коньки-2017». Тожественное открытие турнира состоится в пятницу, 14 апреля, в 16:45 часов.

Несмотря на то, что турнир «Сибирские коньки» в календаре федерации фигурного катания России обозначен как открытые чемпионат и первенство Сибирского и Дальневосточного округов, вместе с сибиряками и дальневосточниками в состязаниях традиционно участвуют и спортсмены других регионов России,

- сообщили организаторы турнира.

Спортсмены Омской, Новосибирской, Томской, Тюменской, Кемеровской областей, Красноярского и Пермского краев, а также Республики Татарстан выступят в одиночном катании.

Напомним, в прошлом году победителями соревнований стали омские спортсменки.