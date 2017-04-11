Новости → Спорт в Омске
В Ледовом дворце Омска пройдут соревнования по фигурному катанию
В Ледовом дворце имени Вячеслава Фетисова в ближайшие выходные пройдут Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Сибирские коньки-2017». Тожественное открытие турнира состоится в пятницу, 14 апреля, в 16:45 часов.
Несмотря на то, что турнир «Сибирские коньки» в календаре федерации фигурного катания России обозначен как открытые чемпионат и первенство Сибирского и Дальневосточного округов, вместе с сибиряками и дальневосточниками в состязаниях традиционно участвуют и спортсмены других регионов России,
- сообщили организаторы турнира.
Спортсмены Омской, Новосибирской, Томской, Тюменской, Кемеровской областей, Красноярского и Пермского краев, а также Республики Татарстан выступят в одиночном катании.
Напомним, в прошлом году победителями соревнований стали омские спортсменки.
Читайте также:
Омичи выиграли Кубок мира по полиатлону
Омские спортсмены были в числе лидеров и в 3-х предыдущих этапах Кубка.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Международный день здоровья омичи выйдут на зарядку
Блоги
|
Александр Слижевский
Международный мастер по шахматам
Завершилась Высшая лига чемпионата России. Турнир проходил в Калининграде с 21 июня по 1 июля) и собрал 57 участников, более половины из которых имели высшее шахматное звание.
|
Антон Руднев
журналист, спортивный обозреватель
За всё хорошее, что случилось с "Авангардом", благодарить нужно было именно Киселёва. В 90-е он и был омским хоккеем.
Дух этилмеркаптана витает над креслами чиновников
Этилмеркаптан: законы физики не указ генералам
Несчастливый храм. Хроника реставрации
Новости компаний
Прогноз погоды в Омске с 10 по 16 апреля
Омичка лишилась 420 тысяч рублей после звонка в «банк»