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НовостиСпорт в Омске

В Ледовом дворце Омска пройдут соревнования по фигурному катанию

В Ледовом дворце Омска пройдут соревнования по фигурному катанию
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Торжественное открытие турнира «Сибирские коньки-2017» состоится 14 апреля в 16:45 часов.
11.04.2017 16:58
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В Ледовом дворце имени Вячеслава Фетисова в ближайшие выходные пройдут Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Сибирские коньки-2017». Тожественное открытие турнира состоится в пятницу, 14 апреля, в 16:45 часов. 

Несмотря на то, что турнир «Сибирские коньки» в календаре федерации фигурного катания России обозначен как открытые чемпионат и первенство Сибирского и Дальневосточного округов, вместе с сибиряками и дальневосточниками в состязаниях традиционно участвуют и спортсмены других регионов России,

- сообщили организаторы турнира. 

Спортсмены Омской, Новосибирской, Томской, Тюменской, Кемеровской областей, Красноярского и Пермского краев, а также Республики Татарстан выступят в одиночном катании.

Напомним, в прошлом году победителями соревнований стали омские спортсменки.

Автор: Алина Савельева
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