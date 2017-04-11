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НовостиПроисшествия в Омске

Разместившему рекламный щит на тротуаре в Омске грозит крупный штраф

Разместившему рекламный щит на тротуаре в Омске грозит крупный штраф
Омская прокуратура проверит законность размещения крупногабаритной рекламной конструкции на тротуаре.
11.04.2017 16:37
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Накануне в ряде региональных СМИ появилась информация о размещенном на тротуаре рекламном щите. В связи с этим прокуратура Омской области начала проверку законность размещения крупногабаритной рекламной конструкции на тротуаре в районе пересечения улиц 1-я Трамвайная и Воровского. 

В соответствии со статьей 14.37 КоАП РФ установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, а равно установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей,

- пояснили в ведомстве. 

Правовую оценку действиям уполномоченных органов – департаменту имущественных отношений Администрации Омска и городскому подразделению ГИБДД дадут по итогам проверки.

Автор: Алина Савельева
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