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НовостиПроисшествия в Омске

Пьяный омич избил водителя скорой помощи

Пьяный омич избил водителя скорой помощи
Следственные органы заинтересовались информацией, появившейся в СМИ, и начали проверку.
11.04.2017 15:45
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Региональные СМИ накануне разместили информацию о нападении мужчины водителя скорой медицинской помощи. По данному факту следователями Следственного комитета РФ по Омской области начата доследственная проверка. Процессуальное решение примут по результатам проверки.

Так, на прошлой неделе, 8 апреля, в вечернее время мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, наблюдал за оказанием скорой медицинской помощи знакомому. Омич начал оскорблять женщин-медиков. Врач и фельдшер ушли из квартиры и спустились к служебному автомобилю. Вставший на защиту медиков водитель скорой помощи был избит нетрезвым гражданином.  

Напомним, в последнее время участились случаи нападения пьяных граждан на сотрудников бригады скорой помощи. Зачастую медикам приходится вызывать бойцов Росгвардии. Дебоширов передают полиции. По фактам мелкого хулиганства составляются административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. 

Автор: Алина Савельева
Просмотров: 98
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