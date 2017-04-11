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Омские иудеи отмечают Песах
Самый древний из иудейских праздников – Песаху – в этом году будут отмечать с 11 по 17 апреля. Департамент общественных отношений и социальной политики администрации Омска сообщает, что праздник возник в память о важном событии еврейской истории: исходом из египетского рабства около 3300 лет назад по еврейскому лунному календарю.
Пресс-служба омской мэрии подчеркивает, что каждый день праздника, который длится неделю, имеет свои определенные традиционные ритуалы. Например, праздновать Песах евреи начинают накануне вечером. В этот день вся семья собирается за праздничным столом и читает Пасхальную Агаду - историю Исхода евреев из Египта.
Праздник Песах обращает верующих к духовно-нравственным ценностям, идеалам свободы, добра и справедливости, которые имеют непреходящее общечеловеческое значение. Это праздник весны, символизирующий пробуждение природы, обновление мира, обретение свободы и достоинства,
- добавляет пресс-служба горадминистрации.
Стоит напомнить, что мероприятия, посвященные иудейскому празднику, пройдут с 11 по 17 апреля 2017 года в синагоге религиозной общины «Ор Хадаш», расположенной на улице Маршала Жукова, 53.
Фото: группа «ВКонтакте» «Город Омск»
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