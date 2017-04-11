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НовостиКультура в Омске

Театр ОбраZ покажет омичам новый «Путь»

Театр ОбраZ покажет омичам новый «Путь»
Источник картинки
В ходе спектакля зрителям покажут уникальные дизайнерские коллекции Омской школы дизайна и единственный в России формат модного перформанса.
11.04.2017 16:15
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Модная неделя института дизайна и технологий Омского политеха, главным событием которой всегда был международный конкурс «Формула моды: Восток-Запад», в 2017 году пройдет летом. Однако организаторы решили не оставлять месяц апрель без «модных» событий.

В субботу, 15 апреля, в 18:00 часов на сцене Омского государственного театра куклы, актера и маски «Арлекин» Театр ОбраZ покажет спектакль «Путь».

ОбраZ покажет несколько спектаклей на сценах городских театров - это своеобразная подготовка перед центральным событием: форумом «Омская арт-резиденция»,

- рассказали в областном Правительстве.

Первый показ мини-версии спектакля «Путь» прошел еще в 2012 году. В 2015 году вышел ремейк постановки. Театр ОбраZ и в этот раз вернулся к теме дороги, восстановил спектакль и переосмыслил тему.

В ходе спектакля зрителям покажут уникальные дизайнерские коллекции Омской школы дизайна и первый в нашей стране формат модного перформанса.

Заказать билеты можно в кассах «Арлекина» ежедневно с 9:30 до 18:30 часов. Кроме того, билеты можно приобрести в студии ЛYК ежедневно с 11:00 до 20:00 по адресу улица Декабристов, 37 (1 этаж), в точке продаж билетов на мероприятия на 1 этаже Омского государственного технического университета по будням с 10:00 до 17:00 часов по адресу проспект Мира, 11.

Автор: Анна Гапошина
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