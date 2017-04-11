Новости → Культура в Омске
Театр ОбраZ покажет омичам новый «Путь»
Модная неделя института дизайна и технологий Омского политеха, главным событием которой всегда был международный конкурс «Формула моды: Восток-Запад», в 2017 году пройдет летом. Однако организаторы решили не оставлять месяц апрель без «модных» событий.
В субботу, 15 апреля, в 18:00 часов на сцене Омского государственного театра куклы, актера и маски «Арлекин» Театр ОбраZ покажет спектакль «Путь».
ОбраZ покажет несколько спектаклей на сценах городских театров - это своеобразная подготовка перед центральным событием: форумом «Омская арт-резиденция»,
- рассказали в областном Правительстве.
Первый показ мини-версии спектакля «Путь» прошел еще в 2012 году. В 2015 году вышел ремейк постановки. Театр ОбраZ и в этот раз вернулся к теме дороги, восстановил спектакль и переосмыслил тему.
В ходе спектакля зрителям покажут уникальные дизайнерские коллекции Омской школы дизайна и первый в нашей стране формат модного перформанса.
Заказать билеты можно в кассах «Арлекина» ежедневно с 9:30 до 18:30 часов. Кроме того, билеты можно приобрести в студии ЛYК ежедневно с 11:00 до 20:00 по адресу улица Декабристов, 37 (1 этаж), в точке продаж билетов на мероприятия на 1 этаже Омского государственного технического университета по будням с 10:00 до 17:00 часов по адресу проспект Мира, 11.
Читайте также:
В Омске на празднике «Навруз» установят качели «Алтыбакан» для катания молодежи
В парке имени 30-летия ВЛКСМ Межнациональный праздник состоится 8 апреля.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
В феврале 2016 г. реставраторы убрали сетку, ограждающую верх храмовой части. Историки и краеведы были шокированы произведёнными изменениями.
|
Артем Савинов
Артист Омского драматического театра "Галёрка"
Конечно "Дни Турбиных" для нашего поколения – это "старый фотоальбом" с пожелтевшими фотографиями прекрасных людей. Ушедшее поколение, о котором мы можем только читать в книжках. Музейные экспонаты. Но мы хотим учиться у мастеров, хотим этих музеев, чтобы погрузиться в те самые чистые "чувства".
Дух этилмеркаптана витает над креслами чиновников
Этилмеркаптан: законы физики не указ генералам
Несчастливый храм. Хроника реставрации
Новости компаний
Прогноз погоды в Омске с 10 по 16 апреля
Омичка лишилась 420 тысяч рублей после звонка в «банк»