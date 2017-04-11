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С начала весны в Омске отремонтировали более 22 тысяч квадратных метров дорог

С наступлением тепла омские дорожники проводят ямочный ремонт дорог с использованием горячего асфальта на просохших участках городских магистралей.

Как рассказали в мэрии, за вчерашний день, 10 апреля, специалисты отремонтировали 1250 квадратных метров покрытия на дорогах по улицам Семиреченская, Конева, 6-я Станционная, 1-й Красной Звезды, Петра Осминина, Энергетиков, Светлая, Малунцева, а также в поселке Большие Поля и на других участках дорожной сети. Еще 150 квадратных метров дорог засыпали щебнем.

По данным департамента городского хозяйства Горадминистрации, с начала весны ямочный ремонт в Омске провели на площади более 22 тысяч квадратных метров.