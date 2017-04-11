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НовостиПроисшествия в Омске

В Омской области на озере утонул рыбак

В Омской области на озере утонул рыбак
По данному факту следователи проводят доследственную проверку.
11.04.2017 14:46
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В минувший понедельник, 10 апреля, в утреннее время на озере Большой Яланкуль Большереченского района Омской области рыбак провалился под лед. Выбраться самостоятельно 47-летний житель одного из ближайших сел не смог и утонул. Тело мужчины извлечено из воды.

По данному факту следователями регионального СКР  проводится доследственная проверка. Процессуальное решение примут по ее итогам.

Автор: Алина Савельева
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