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НовостиСпорт в Омске

Омичи выиграли Кубок мира по полиатлону

Омичи выиграли Кубок мира по полиатлону
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Омские спортсмены были в числе лидеров и в 3-х предыдущих этапах Кубка.
11.04.2017 14:15
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Накануне в городе Ухте (Республика Коми) прошел последний этап Кубка мира по полиатлону, участниками которого стали 15 стран мира. За Россию на состязаниях выступали представители клубной сборной ЦОП «Авангард» по полиатлону— Юлия и Денис Рычковы, Андрей Шмидт, Илья Косарев, Сергей Садыков, Вячеслав Афанасьев и Анастасия Антипова.

Омичи участвовали и в 3-х предыдущих этапах Кубка и были в числе сильнейших спортсменов в личном и командном зачетах.

Так, мастер спорта международного класса Юлия Рычкова завоевала золотую медаль в Республике Коми и получила еще одно «золото» по итогам общего зачета Кубка мира.

Кроме того, мастер спорта Денис Рычков, ставший в Ухте четвертым, в абсолютном первенстве общего зачета Кубка мира взял «серебро». Спортсмен в очередной раз получил право на присвоение ему звания мастера спорта международного класса.

Пятой в Ухте среди женщин стала кандидат в мастера спорта Анастасия Антипова с результатом в 2499 очков. В общем зачете Кубка мира спортсменка, участвовавшая до этого только в одном этапе, стала 10-й.

Среди мужчин по итогам этапа в Ухте 8-е место занял мастер спорта Илья Косарев (2477 очков), 10-е — Андрей Шмидт (2441 очко), 23-е — опытный мастер спорта Сергей Садыков (1950). В общем зачете Кубка мира в итоговом протоколе они разместились соответственно на 8-й, 7-й и 11-й позициях,

- сообщает региональное Минспорта. 

Мастер спорта Вячеслав Афанасьев, который выступал только на этапе Кубка мира в Щучинске, в общей табели о рангах занял 22-е место.

В клубном зачете ЦОП «Авангард», завоевавший ранее «серебро» на этапах в Могилёве и Щучинске, стал лидером и получил как «золото» 4-го этапа, так и высшую награду по итогам всего Кубка мира-2017.

Автор: Анна Гапошина
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