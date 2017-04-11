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НовостиПроисшествия в Омске

Сотрудники УГРО по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве 83-летнего омича

Сотрудники УГРО по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве 83-летнего омича
Подозреваемый пытался скрыть следы преступления и имитировал ограбление квартиры. По данному факту возбуждено уголовное дело.
11.04.2017 13:46
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В минувшее воскресенье,  9 апреля, в утреннее время в своей квартире родственницей было обнаружено тело 83-летнего омича. Женщина два дня не могла до него дозвониться и решила  заехать к нему на улицу Учебную.  

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти пенсионера стала механическая асфиксия. Также было установлено, что злоумышленник имитировал ограбление, переместив к выходу из квартиры бытовую технику, а потом скрылся.

По горячим следам сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и задержать его по месту жительства. Ранее судимый за кражи и разбойное нападение 35-летний фигурант водворен в изолятор временного содержания.

Следователями регионального СКР по данному факту возбуждено уголовной дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

По словам подозреваемого, в ходе ссоры пожилой мужчина пытался его ударить, за что и был задушен.  

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Автор: Алина Савельева
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