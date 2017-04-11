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Сотрудники УГРО по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве 83-летнего омича
В минувшее воскресенье, 9 апреля, в утреннее время в своей квартире родственницей было обнаружено тело 83-летнего омича. Женщина два дня не могла до него дозвониться и решила заехать к нему на улицу Учебную.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти пенсионера стала механическая асфиксия. Также было установлено, что злоумышленник имитировал ограбление, переместив к выходу из квартиры бытовую технику, а потом скрылся.
По горячим следам сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и задержать его по месту жительства. Ранее судимый за кражи и разбойное нападение 35-летний фигурант водворен в изолятор временного содержания.
Следователями регионального СКР по данному факту возбуждено уголовной дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).
По словам подозреваемого, в ходе ссоры пожилой мужчина пытался его ударить, за что и был задушен.
Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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