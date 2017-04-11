// Омские дорожники отмывают бордюры и мосты

CCBot/3.0 (http://commoncrawl.org/faq/; info@commoncrawl.org)

По поручению мэра Вячеслава Двораковского омские дорожники начали приводить в порядок прибордюрную часть дорог и ограждения на мостах и вдоль магистралей. В связи с наступлением теплой погоды работы в ближайшее время будут проводиться все активнее.

Большую часть работ специалисты выполнять в рамках месячника чистоты. Как ранее писал Омскпресс, он пройдет в Омске в период с 17 апреля по 14 мая.

Уборка прибордюрной части, срезка грунта с обочин проводится как в дневное, так и в ночное время. Так, накануне мы работали на улицах Масленникова, 1-я Трамвайная, Пристанционной, Железнодорожной, Герцена, на Фрунзенском мосту, Иртышской набережной, проспекте Карла Маркса и на других дорожных объектах,

- рассказал руководитель «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Владимир Казимиров.

Как сообщили в мэрии, на сегодняшний день дорожники вывезли около 700 тонн грунта, песка и грязи с прибордюрной части дорог и обочин.