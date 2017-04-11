Новости → Общество в Омске
Омские дорожники отмывают бордюры и мосты
По поручению мэра Вячеслава Двораковского омские дорожники начали приводить в порядок прибордюрную часть дорог и ограждения на мостах и вдоль магистралей. В связи с наступлением теплой погоды работы в ближайшее время будут проводиться все активнее.
Большую часть работ специалисты выполнять в рамках месячника чистоты. Как ранее писал Омскпресс, он пройдет в Омске в период с 17 апреля по 14 мая.
Уборка прибордюрной части, срезка грунта с обочин проводится как в дневное, так и в ночное время. Так, накануне мы работали на улицах Масленникова, 1-я Трамвайная, Пристанционной, Железнодорожной, Герцена, на Фрунзенском мосту, Иртышской набережной, проспекте Карла Маркса и на других дорожных объектах,
- рассказал руководитель «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Владимир Казимиров.
Как сообщили в мэрии, на сегодняшний день дорожники вывезли около 700 тонн грунта, песка и грязи с прибордюрной части дорог и обочин.
Читайте также:
В Омской области на четверть снизились цены на свежие огурцы
Вместе с некоторыми овощами, крупами и фруктами снижение цен в марте наблюдалось и у непродовольственных товаров.Читать далее →
Свежие новости Омска
В новости
Новости рубрики
Омский транспорт планируют переводить на природный газ
Блоги
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
|
Таня Баньшива
Рекламщик, координатор "СпасОмск"
Правда никто не уточнил, приходится ли специалистам, занимающихся ремонтом прудов и вывозом осадка, работать в противогазах или же они уже привыкли к аромату и не замечают его.
Дух этилмеркаптана витает над креслами чиновников
Этилмеркаптан: законы физики не указ генералам
Несчастливый храм. Хроника реставрации
Новости компаний
Прогноз погоды в Омске с 10 по 16 апреля
Омичка лишилась 420 тысяч рублей после звонка в «банк»