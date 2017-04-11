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НовостиБизнес в Омске

У «Курляндии» арестовали имущества на 22 миллиона

У «Курляндии» арестовали имущества на 22 миллиона
Если организация не погасит задолженность перед банком в ближайшее время, имущество уйдет с молотка.
11.04.2017 12:15
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По требованию АО «Россельхозбанк» Омские приставы арестовали имущество сети магазинов мясных изделий «Курляндия» на 22 миллиона рублей.

Судебные приставы наложили арест на производственное и технологическое оборудование предприятия, а также аресту подверглись пять единиц автотранспортной техники: автомобиль Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска, два автофургона-рефрижератора 2009 и 2010 годов выпуска, грузовой фургон Hyundai 1999 года выпуска и фургон изотермический Isuzu,

- сообщает пресс-служба УФССП по Омской области.

О продаже имущества речи пока не идет, так как арест носит обеспечительный характер. Сейчас все автомобили и оборудование находятся на ответственном хранении у собственника.

В ближайшее время «Курляндия» должна будет погасить задолженность перед «Россельхозбанком», иначе после следующего суда арестованное имущество передадут на реализацию.

Автор: Анна Гапошина
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