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НовостиОбщество в Омске

В Омской области на четверть снизились цены на свежие огурцы

В Омской области на четверть снизились цены на свежие огурцы
Вместе с некоторыми овощами, крупами и фруктами снижение цен в марте  наблюдалось и у непродовольственных товаров.
11.04.2017 11:45
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Так, в прошлом месяце заметно подешевели дрова (на 4,9%), на 2,3% упала цена на персональные компьютеры и средства связи, электротовары и бытовые приборы подешевели на 2%, телерадиотовары - на 1,8%.

Снижение среднего уровня цен было зафиксировано на большинство продовольственных товаров.

Как сообщает пресс-служба Правительства Омской области, в марте свежие огурцы продавались на 25,7% дешевле. Также снизились на 5,5% цены на свежие помидоры, чеснок (на 2,4%), замороженные овощи (на 2,3%). Снизились цены на все виды круп.

Более всего подешевели гречневая крупа (на 5,0%), рис (на 2,1%), овсяные хлопья «Геркулес» (на 2,1%), пшено (на 1,9%),

- уточняет пресс-служба Омской Губернии.

На 0,8-5,2% наблюдалось снижение цен на фрукты и цитрусовые. Кофе подешевел на 2,5%, сахар на 1,9%, сыры на 1,6%, майонез на 1,6%, соль на 1,2%, мясо птицы на 1,1%.

Хлеб и хлебобулочные изделия, мясо животных, рыбопродукты, куриные яйца, консервы мясные, рыбные и фруктово-ягодные, колбасные, макаронные и кондитерские изделия, чай сбавили свою стоимость на 0,3-0,9%.

Но не на все продукты распространился спад цен. Так, стоимость картофеля в марте увеличилась на 13,8%. Отдельные виды овощей подорожали на 1,6-21,1%. Цена на сливочное масло подскочила на 3,2%, а на подсолнечное - на 0,9%. Маргарин стал продаваться дороже на 1,8%, молоко и молочная продукция на 1,6%, мука на 0,5%.

Автор: Мария Ильченко
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