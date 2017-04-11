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НовостиОбщество в Омске

Омичи смогут добраться до Черного моря на дополнительных поездах

Омичи смогут добраться до Черного моря на дополнительных поездах
Также чаще на южных курорты будут ходить 11 поездов .
11.04.2017 11:15
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В мае и июне по ОАО «РЖД» пустит через Омск еще 8 поездов на южные курорты.

Кроме того, вместо 2-х раз в неделю поезд «Красноярск – Адлер» будет ходить по понедельникам, четвергам и субботам. Также чаще в южных направлениях будут ходить еще 10 поездов:

- №129 «Красноярск – Анапа» - вторник, пятница, воскресенье. 

- №139 «Новосибирск – Адлер» - нечётные дни;

- №205 «Иркутск – Анапа» - понедельник, четверг;

- №229 «Северобайкальск – Анапа» - среда;

- №241 «Иркутск – Адлер» - вторник, суббота;

- №243 «Новокузнецк – Анапа» - вторник

- №255 «Новосибирск – Анапа» - понедельник;

- №269 «Чита – Адлер» - среда, воскресенье;

- №273 «Северобайкальск – Адлер» - четверг;

- №399 «Томск – Анапа» - чётные дни. 

Самый дешевый билет до Адлера обойдется омичам в 5700 рублей за место в плацкарте и 8200 рублей в купе. Минимальная цена билета из Омска до Анапы - 5600 рублей за место в плацкартном вагоне и 7800 рублей за место в купе.

Помимо этого, как ранее сообщал Омскпресс, из Омска на 8 заграничных курортов будут организованы чартерные авиарейсы.

Автор: Анна Гапошина
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