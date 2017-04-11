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Омичи смогут добраться до Черного моря на дополнительных поездах
В мае и июне по ОАО «РЖД» пустит через Омск еще 8 поездов на южные курорты.
Кроме того, вместо 2-х раз в неделю поезд «Красноярск – Адлер» будет ходить по понедельникам, четвергам и субботам. Также чаще в южных направлениях будут ходить еще 10 поездов:
- №129 «Красноярск – Анапа» - вторник, пятница, воскресенье.
- №139 «Новосибирск – Адлер» - нечётные дни;
- №205 «Иркутск – Анапа» - понедельник, четверг;
- №229 «Северобайкальск – Анапа» - среда;
- №241 «Иркутск – Адлер» - вторник, суббота;
- №243 «Новокузнецк – Анапа» - вторник
- №255 «Новосибирск – Анапа» - понедельник;
- №269 «Чита – Адлер» - среда, воскресенье;
- №273 «Северобайкальск – Адлер» - четверг;
- №399 «Томск – Анапа» - чётные дни.
Самый дешевый билет до Адлера обойдется омичам в 5700 рублей за место в плацкарте и 8200 рублей в купе. Минимальная цена билета из Омска до Анапы - 5600 рублей за место в плацкартном вагоне и 7800 рублей за место в купе.
Помимо этого, как ранее сообщал Омскпресс, из Омска на 8 заграничных курортов будут организованы чартерные авиарейсы.
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