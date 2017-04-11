Омский Хлебодар получил от ВТБ льготный кредит в 35 миллионов рублей

ОАО «Хлебодар» получил в банке ВТБ первый льготный кредит на сумму в 35 миллионов рублей. Кредит предоставлен в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ на 1 год под процентную ставку менее 5% годовых.

Часть полученных средств компания уже направила на закупку зерновых и масляничных культур для последующего использования в мукомольном и хлебопекарном производстве.

Первая реализованная сделка по льготной программе, направленная в поддержку аграрного сектора экономики, с одним из лидеров хлебобулочного производства в Омске показывает нашу заинтересованность в развитии региональной экономики. Мы уверены, что с полученными финансовыми ресурсами компания «Хлебодар» перешагнет показатели производства более 70 тонн изделий в сутки, расширит ассортиментный ряд и будет наращивать свои позиции в регионе,

- рассказал руководитель дирекции банка ВТБ по Омской области Денис Родионов.

Омское предприятие уже более 60 лет выпускает вкусную и высококачественную продукцию.

Следуя тенденциям на рынке, мы продолжаем активно работать над совершенствованием ассортимента и предлагаем своим землякам хлебобулочную продукцию с повышенной биологической ценностью. Разработки в кондитерской сфере позволяют нам создавать изделия, способные порадовать даже самого искушенного гурмана. Планы развития предприятия связаны с приобретением нового оборудования и расширением рынка сбыта,

- прокомментировал генеральный директор ОАО «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн.

Отметим, что программа льготного кредитования направлена на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и последующую промышленную переработку сельскохозяйственной продукции. Так, по новым условиям программы, вступившим в силу с 2017 года, по краткосрочным кредитам сроком до 1 года сумма кредитования не превышает 1 миллиарда рублей, по долгосрочным (инвестиционным) от 2-х лет - не более 8 миллиардов рублей.