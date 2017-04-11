Новости → Бизнес в Омске
Омский Хлебодар получил от ВТБ льготный кредит в 35 миллионов рублей
ОАО «Хлебодар» получил в банке ВТБ первый льготный кредит на сумму в 35 миллионов рублей. Кредит предоставлен в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ на 1 год под процентную ставку менее 5% годовых.
Часть полученных средств компания уже направила на закупку зерновых и масляничных культур для последующего использования в мукомольном и хлебопекарном производстве.
Первая реализованная сделка по льготной программе, направленная в поддержку аграрного сектора экономики, с одним из лидеров хлебобулочного производства в Омске показывает нашу заинтересованность в развитии региональной экономики. Мы уверены, что с полученными финансовыми ресурсами компания «Хлебодар» перешагнет показатели производства более 70 тонн изделий в сутки, расширит ассортиментный ряд и будет наращивать свои позиции в регионе,
- рассказал руководитель дирекции банка ВТБ по Омской области Денис Родионов.
Омское предприятие уже более 60 лет выпускает вкусную и высококачественную продукцию.
Следуя тенденциям на рынке, мы продолжаем активно работать над совершенствованием ассортимента и предлагаем своим землякам хлебобулочную продукцию с повышенной биологической ценностью. Разработки в кондитерской сфере позволяют нам создавать изделия, способные порадовать даже самого искушенного гурмана. Планы развития предприятия связаны с приобретением нового оборудования и расширением рынка сбыта,
- прокомментировал генеральный директор ОАО «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн.
Отметим, что программа льготного кредитования направлена на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и последующую промышленную переработку сельскохозяйственной продукции. Так, по новым условиям программы, вступившим в силу с 2017 года, по краткосрочным кредитам сроком до 1 года сумма кредитования не превышает 1 миллиарда рублей, по долгосрочным (инвестиционным) от 2-х лет - не более 8 миллиардов рублей.
Читайте также:
Стали известны первые подробности о юбилейном Lada 4×4 40 Anniversary
Легендарный внедорожник получит спецверсию Lada 4×4 40 Anniversary в честь своего 40-летнего юбилея.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Омичи перечислили в бюджет 34 миллиона рублей налогов
Зарплата в 60 тысяч делает омичей несчастными
Блоги
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
В феврале 2016 г. реставраторы убрали сетку, ограждающую верх храмовой части. Историки и краеведы были шокированы произведёнными изменениями.
Дух этилмеркаптана витает над креслами чиновников
Этилмеркаптан: законы физики не указ генералам
Несчастливый храм. Хроника реставрации
Новости компаний
Прогноз погоды в Омске с 10 по 16 апреля
Омичка лишилась 420 тысяч рублей после звонка в «банк»