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НовостиПроисшествия в Омске

В Омске бывший гендиректор УК «Труд» присвоил себе более 14 миллионов рублей

В Омске бывший гендиректор УК «Труд» присвоил себе более 14 миллионов рублей
Андрей Цимбаревич получил деньги за якобы выполненный ремонт многоквартирных домов.
11.04.2017 10:45
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Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «Труд» 51-летнего Андрея Цимбаревича было утверждено 10 апреля 2017 года первым заместителем прокурора Омской области. Бывшего руководителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В ходе расследования было выявлено, что Андрей Цимбаревич, являясь руководителем управляющей компании ООО «Труд» в период с мая 2012 по август 2013 годов, заключил с департаментом городского хозяйства администрации Омска договоры на организацию проведения ремонта ряда многоквартирных домов в Ленинском округе.

Затем, как сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области, Андрей Цимбаревич привлек субподрядные организации, которые не осуществили все необходимые ремонтные работы. Дальнейшие действия, как утверждает обвиняемый, он совершил в интересах возглавляемой управляющей компании. Полностью осознавая то, что работы не выполнены в полном объеме, гендиректор представил в профильный департамент документы о якобы проделанной до конца работе. За это ему было выплачено более 14 миллионов рублей из муниципального бюджета. Деньги он присвоил себе.

Андрей Цимбаревич свою вину признал частично.

Стоит добавить, что для рассмотрения по существу уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Омска после вручения Андрею Цимбаревичу копии обвинительного заключения.

Автор: Мария Ильченко
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