Весна зашла в Омскую область с севера

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Максимальная температура воздуха в Омске 10 апреля +20,8 градусов наблюдалась в 1968 году, минимальная -20,9 градусов в 1904 году.

На территории Омской области произошел переход среднесуточной температуры через ноль градусов. Дата перехода через ноль к плюсовым температурам на территории региона приходится на 7-12 апреля.

Как сообщают специалисты ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», это время начала пробуждения природы и можно начинать праздновать приход весны.

В этом году весна зашла в Омскую область 6 апреля с северных районов. Так, первыми через ноль градусов перешагнули Усть -Ишимский, Знаменский, Большеуковский и Тевризский районы. В Омск и остальные районы плюсовая температура добралась только 7 апреля.

По информации синоптиков, 8 апреля максимальная температура воздуха днем составила +6…+11 градусов по Омской области, а в Омске +9.

Апрельский температурный максимум пока пришелся на 9 апреля, когда воздух прогрелся до +9…+14 градусов. В Полтавке было теплее всего +14, в Русской Поляне +13 градусов, в Омске + 11,3.

Максимальная температура воздуха по многолетним наблюдениям в Омске наблюдалась в 1968 году, когда 10 апреля столбик термометра поднялся до +20,8 градусов, минимальная -20,9 градусов в 1904 году.

Синоптики информируют, что в связи с установившейся теплой погодой, началось активное снеготаяние. Снег уже почти сошел на полях Полтавского, Черлакского, Одесского, Русско-Полянского, Шербакульского, Исилькульского, Тюкалинского, Саргатского районов.

В тоже время поля Омского района избавляются от снега с задержкой, на 5 дней позднее обычных сроков