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В Омской области полиция ищет водителя, сбившего пешехода
Вчера, 10 апреля, около 22:00 часов в полицию Омского района сообщили о ДТП, произошедшем на трассе Омск – Русская Поляна.
На месте аварии стражи порядка предварительно установили, что водитель неизвестного автомобиля на 21-ом километре трассы сбил пешехода и скрылся с места ДТП.
От полученных травм пешеход, женщина 1981 года рождения, погибла на месте, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Очевидцев аварии полицейские просят позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску (3812) 79-35-04 и (3812) 79-20-10, или 02.
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