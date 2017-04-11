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НовостиОбщество в Омске

На ремонт дорог в Омской области направят 350 миллионов рублей

На ремонт дорог в Омской области направят 350 миллионов рублей
Более 160 сельских дорог будут ремонтироваться с июля.
11.04.2017 09:45
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Субсидий в размере 350 миллионов рублей будут выделены из областного Дорожного фонда в рамках подпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий.

Предварительное распределение средств уже провел Минстрой Омской области. Из 132 заявок от муниципальных образований комиссия отобрала 117. Как сообщает пресс-служба Омской Губернии, на выделенные средства будет отремонтировано более 160 дорог общего пользования в сельских населённых пунктах, где реализуются проекты развития агропромышленного комплекса. Ремонт будет производиться путём исправления профиля и устройства асфальтобетонного покрытия.

Начальник управления дорожного комплекса Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Дмитрий Христолюбов отметил, что основные критерии отбора заявок связаны с выполнением условий софинансирования.

Муниципалитеты должны были разработать свои «дорожные» программы, направленные на реализацию инвестиционных проектов в сфере АПК, и предусмотреть в бюджетах 5-процентную долю средств на их реализацию,

- пояснил Дмитрий Христолюбов.

На заседании Правительства планируется до конца апреля утвердить распределение средств на восстановление сельских дорог. Затем в начале мая администрации муниципальных образований получат уведомления о бюджетных ассигнованиях, после чего объявят аукционы через Главное управление контрактной системы Омской области. Непосредственные ремонтные работы на дорогах намечены на начало июля.

Автор: Мария Ильченко
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