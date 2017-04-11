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НовостиОбщество в Омске

Для омичей создали мобильное приложение с информацией о пассажирском транспорте

Для омичей создали мобильное приложение с информацией о пассажирском транспорте
Мобильное приложение «Hubb» станет отличным помощником для передвижения по городу на автобусах и маршрутках.
11.04.2017 08:45
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Бесплатное мобильное приложение «Hubb: городской транспорт» разработано специалистами из Красноярска. В тестировании нового продукта приняли участие сотрудники МП «Пассажирсервис». Департамент транспорта горадминистрации совместно с данным предприятием запускают приложения для улучшению информирования пассажиров.

Сначала это было похоже на известный сервис «Мой маршрут». Но в ходе доработок по пожеланиям пользователей, приложение приобрело новые возможности. Так, информация о перемещениях маршруток и автобусов будет указываться точнее: транспорт отслеживает GPS и ГЛОНАСС. Приложение показывает, когда машина идет в парк/из парка с попутным подбором пассажиров. Также появилась возможность отображать направление, если маршрут, по которому поедет транспортное средство, отличается от основной схемы движения.

С помощью мобильного приложения омичи смогут оперативно узнавать точное движение и время прибытия автобусов на остановки Омска, видеть все виды общественного транспорта списком и на карте. Приложение оперативно определит, где пассажир находится и покажет ближайшие остановки, отобразит онлайн городской транспорт, маршруты которого проходят остановку, и укажет точное время прибытия ожидаемого автобуса,

- сообщил начальник отдела «АСУ - Навигация - Омск» МП «Пассажирсервис» Дмитрий Ким.

Кроме того, с помощью приложения омичи смогут сохранять в мобильном телефоне частые маршруты и остановки около дома и работы. А еще программа учитывает все изменения в маршрутах и расписании, связанные с выходными и праздничными днями.

По информации пресс-службы омской мэрии, скачать приложение на мобильное устройство можно бесплатно в Google Play. в поисковой строке следует набрать - Hubb: городской транспорт.

Автор: Мария Ильченко
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