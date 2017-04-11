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Стали известны первые подробности о юбилейном Lada 4×4 40 Anniversary
Сегодня представители компании рассекретили первые подробности о юбилейной версии модели Lada 4×4 40 Anniversary. Как сообщает портал ТвоёАвто, юбилейный Lada 4×4 получит стилистику первых автомобилей «Нива», которые были выпущены на заводе 5 апреля 1977 года. Таким образом, ожидать яркой и заметной модели не стоит, так как её выполнят в «ретро стиле».
Для спецверсии предложат хромированные элементы интерьера и экстерьера, а в салоне будет использован кожзам и оригинальная прострочка. Цветовая гамма будет представлена несколькими вариантами окраса кузова, в том числе и абсолютно новыми. В движение внедорожник будет приводится тем же 1,7-литровым двигателем мощностью 83 лошадиных силы. Тандем силовому агрегату составит механика, которая передаст крутящий момент на обе оси.
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