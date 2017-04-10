Ремонт в омских школах начнется после четвертой четверти

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В здании на 21-й Амурской появятся классы начальной школы, в Кировском округе откроется несколько групп детского сада.

Дополнительные помещения для организации учебно-воспитательного процесса получит Департамент образования Омска. Уже сейчас проходит процедура передачи двух зданий.

На 21-й Амурской в комплексе зданий, где в этом году планируется оборудовать классы начальной школы, предстоит серьезный ремонт

В здании бывшего мукомольного техникума в Кировском округе будет открыто несколько групп детского сада и также несколько кабинетов для начальной школы. Кроме того, мы обустроим дополнительные классы для младших школьников в здании бывшего детского дома № 10, где уже базируется школа № 91,

- пояснила директор департамента образования администрации города Екатерина Спехова.

По ее словам, около 20 миллионов рублей запланировано на ремонтные работы в учреждениях образования на предстоящий летний период. Первоочередные мероприятия по предписаниям Управления Роспотребнадзора России по Омской области и Государственного пожарного надзора начнутся после окончания четвертой учебной четверти.