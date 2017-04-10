Новости → Общество в Омске
Ремонт в омских школах начнется после четвертой четверти
Дополнительные помещения для организации учебно-воспитательного процесса получит Департамент образования Омска. Уже сейчас проходит процедура передачи двух зданий.
На 21-й Амурской в комплексе зданий, где в этом году планируется оборудовать классы начальной школы, предстоит серьезный ремонт
В здании бывшего мукомольного техникума в Кировском округе будет открыто несколько групп детского сада и также несколько кабинетов для начальной школы. Кроме того, мы обустроим дополнительные классы для младших школьников в здании бывшего детского дома № 10, где уже базируется школа № 91,
- пояснила директор департамента образования администрации города Екатерина Спехова.
По ее словам, около 20 миллионов рублей запланировано на ремонтные работы в учреждениях образования на предстоящий летний период. Первоочередные мероприятия по предписаниям Управления Роспотребнадзора России по Омской области и Государственного пожарного надзора начнутся после окончания четвертой учебной четверти.
Читайте также:
На Левобережье горячая вода на сутки станет еще горячее
Во время испытания тепловых сетей 12 апреля температура теплоносителя от Кировской районной котельной будет повышена.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В День космонавтики омичи пробегут 1957 метров
Блоги
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
|
Таня Баньшива
Рекламщик, координатор "СпасОмск"
Правда никто не уточнил, приходится ли специалистам, занимающихся ремонтом прудов и вывозом осадка, работать в противогазах или же они уже привыкли к аромату и не замечают его.
Дух этилмеркаптана витает над креслами чиновников
Этилмеркаптан: законы физики не указ генералам
Несчастливый храм. Хроника реставрации
Новости компаний
Пропавшие из бара «Доски» омички найдены
Омичка лишилась 420 тысяч рублей после звонка в «банк»
Прогноз погоды в Омске с 10 по 16 апреля