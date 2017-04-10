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НовостиСпорт в Омске

Соревнования по боксу имени Алексея Тищенко пройдут в Омске в пятый раз

Соревнования по боксу имени Алексея Тищенко пройдут в Омске в пятый раз
На Всероссийские соревнования ожидается приезд более 100 участников.
10.04.2017 17:45
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С 19 по 24 апреля 2017 года в спортивном комплексе «Омский велотрек» (улица Вавилова 45/1) пройдут пятые Всероссийские соревнования по боксу класса «А», имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта России Алексея Тищенко.

На следующей неделе в Омске соберутся не менее 100 участников 1998-1977 годов рождения со спортивной подготовкой не ниже разряда «Кандидат в мастера спорта России». Личные соревнования проводятся в 10-ти весовых категориях: 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, 91+кг.

Бои будут проходить с 20 по 23 апреля.

Победители и призеры будут награждены медалями и дипломами Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Также победители будут отмечены памятными кубками. Кроме того, Федерацией бокса Омской области подготовлены специальные призы в номинациях «За лучшую технико-тактическую подготовку» и «За волю к победе».

Автор: Мария Ильченко
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