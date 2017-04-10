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В День космонавтики омичей приглашают в планетарий

В ближайшую среду, в День космонавтики, в Омском планетарии, расположенном на улице Партизанская, 4А, в 15:00 пройдет тематическое занятие.

Омский планетарий - это образовательный проект, позволяющий расширить возможности обучения студентов ОмГПУ. Это новая серьезная площадка для популяризации науки и дополнительного образования. Это место, где все неравнодушные омичи могут повысить уровень своих знаний об окружающем мире и прикоснуться к тайнам Вселенной,

– рассказал доцент кафедры физики и методики обучения физике факультета математики, информатики, физики и технологии Владимир Дмитриев.

Для создания точной картины звездного неба омские астрономы приобрели аппарат-планетарий. В учебном корпусе ОмГПУ под его установку вуз выделил помещение, где смонтирован купол, на который проецируются звезды.

Фото: Омский планетарий