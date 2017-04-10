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В День космонавтики омичей приглашают в планетарий
В ближайшую среду, в День космонавтики, в Омском планетарии, расположенном на улице Партизанская, 4А, в 15:00 пройдет тематическое занятие.
Омский планетарий - это образовательный проект, позволяющий расширить возможности обучения студентов ОмГПУ. Это новая серьезная площадка для популяризации науки и дополнительного образования. Это место, где все неравнодушные омичи могут повысить уровень своих знаний об окружающем мире и прикоснуться к тайнам Вселенной,
– рассказал доцент кафедры физики и методики обучения физике факультета математики, информатики, физики и технологии Владимир Дмитриев.
Для создания точной картины звездного неба омские астрономы приобрели аппарат-планетарий. В учебном корпусе ОмГПУ под его установку вуз выделил помещение, где смонтирован купол, на который проецируются звезды.
Фото: Омский планетарий
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Ренат Атаев
журналист, блогер
Чтобы эта забытая колонка не умерла окончательно, нужно сюда иногда что-то писать. Изрядно поломав голову над темой, я решил обратиться к своему детству.
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Владимир Гопко
кандидат философских наук
В течение длительного времени в статьях и монографиях значительного числа авторов бескомпромиссной критике подвергается так называемое массовое общество, одной из осуждаемых характеристик которого является стремление современного человека к избыточному потреблению. Эта критика превратилась в своего рода философскую банальность. В статье предпринята попытка поставить вопрос об обоснованности безоговорочного осуждения «потребительства» и показать односторонность такого подхода.
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