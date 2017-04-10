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НовостиОбщество в Омске

На Левобережье горячая вода на сутки станет еще горячее

На Левобережье горячая вода на сутки станет еще горячее
Во время испытания тепловых сетей 12 апреля температура теплоносителя от Кировской районной котельной будет повышена.
10.04.2017 16:30
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В ближайшую среду, 12 апреля, в период с 00:00 до 24:00 часов пройдут испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя от Кировской районной котельной. Температура теплоносителя будет повышена, в связи с чем, потребителей просят быть внимательными при использовании горячей воды.

Как сообщает СП «Тепловые сети» АО «Омск РТС», испытания пройдут в плановом порядке.

Автор: Алина Савельева
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