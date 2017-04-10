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На Левобережье горячая вода на сутки станет еще горячее
В ближайшую среду, 12 апреля, в период с 00:00 до 24:00 часов пройдут испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя от Кировской районной котельной. Температура теплоносителя будет повышена, в связи с чем, потребителей просят быть внимательными при использовании горячей воды.
Как сообщает СП «Тепловые сети» АО «Омск РТС», испытания пройдут в плановом порядке.
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