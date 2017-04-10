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Омские росгвардейцы спасли из пожара 59-летнего мужчину
В минувшую субботу, 8 апреля, экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования территории возле сквера по улице Панфилова. Проезжая мимо пятиэтажки по улице Бульварная, стражи порядка заметили, как из окна второго этажа валит дым.
От жильцов дома бойцы Росгвардии узнали, что в горящей квартире находится человек. Железная дверь жилища оказалась заперта, однако с помощью инструментов из подсобки ее удалось вскрыть.
Росгвардейцы обнаружили в горящей квартире мужчину. Он был в сознании и просил о помощи. Через 5 минут пострадавшего, который не мог самостоятельно передвигаться, вынесли из огня в подъезд. К этому времени на место происшествия приехали спасатели и «скорая».
Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области, 59-летнего хозяина квартиры госпитализировали с многочисленными ожогами тела и отравлением угарным газом.
По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.
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