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НовостиПолитика в Омске

Комиссия пропустила на пост мэра Омска 17 кандидатур

Комиссия пропустила на пост мэра Омска 17 кандидатур
Еще пять человек донесли недостающие документы и были зарегистрированы комиссией.
10.04.2017 15:45
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Сегодня, 10 апреля, комиссия в Горсовете рассмотрела документы 8 претендентов. В течение суток кандидаты, предоставившие не полный пакет документов или не соответствующий Решению Омского городского Совета о выборах мэра могли предоставить недостающие материалы. Комиссия зарегистрировала еще 5 человек: Игоря Бруя, Андрея Ерошевича, Владимира Казанина, Алексея Клепикова и Сергея Яковлева.

Как уточнили в Горсовете, в связи с отсутствием ряда документов в регистрации было отказано Виктору Жаркову, Андрею Иванищеву, Юрию Пичугину. Кроме того, свою кандидатуру снял Александр Искам. 

Список зарегистрированных кандидатов: 

1. Антропенко Игорь, директор по стратегическому развитию ООО «Основа Холдинг», депутат Законодательного собрания Омской области. 

2. Бекишев Александр, начальник отдела снабжения ООО «Завод «Нефтехим», член КПРФ. 

3. Бруй Игорь, пенсионер, член партии «Родина». 

4. Берендеев Антон, депутат Законодательного собрания Омской области, член ЛДПР. 

5. Гребенщиков Станислав, заместитель председателя правительства Омской области. 

6. Ерошевич Андрей, индивидуальный предприниматель. 

7. Казанин Владимир, сотрудник ГТРК «Омск», ведущий программы «Управдом». 

8. Качуровский Денис, менеджер по продажам ЧОП «Цербер». 

9. Клепиков Алексей, депутат Законодательного собрания Омской области, член ЛДПР. 

10. Козловский Игорь, ФКУ «Исправительная колония № 6» УФСИН России по Омской области, инженер отдела материально-технического обеспечения учебно-производственного процесса и сбыта продукции центра трудовой адаптации осужденных. 

11. Куприянов Владимир, министр труда и социального развития Омской области, член «Единой России». 

12. Рыбаков Игорь, начальник отдела взаимодействия с международными организациями Управления содействия международному развитию и взаимодействию с международными организациями; Россотрудничество МИД России (Москва). 

13.Рягузов Андрей, директор предприятия ООО «Омский завод запорной арматуры». 

14. Суменков Сергей , индивидуальный предприниматель. 

15. Тарасов Артем, инженер АСУ ТП ООО «Ант Информ». 

16.Чередов Виктор, региональный Учебный Компьютерный центр (директор), указано в листовке 2002 года. 

17. Яковлев Сергей, водитель ООО «РАДА-КАПИТАЛ», вахмистр Сибирского казачьего войска. 

В пятницу, 14 апреля, кандидаты пройдут собеседование с членами конкурсной комиссии и представят свои программы развития города. Они также должны будут ответить на вопросы, после чего комиссия проголосует  и определит не менее двух кандидатов для представления в Горсовет. Из этих кандидатур депутаты Омского Горсовета на пленарном заседании выберут мэра города большинством голосов.

Автор: Алина Савельева
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