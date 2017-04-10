Омские полицейские ищут 14-летнюю школьницу

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Девочка ушла из дома, расположенного по улице Комсомольский городок, 5 апреля в районе 16:00 часов.

Накануне в полицию поступило заявление о розыске 14-летней жительницы Октябрьского округа Олеси Сечко.

Девочка ушла из дома, расположенного по улице Комсомольский городок, 5 апреля в районе 16:00 часов. Домой несовершеннолетняя до сих пор не вернулась.

Школьницу стражи порядка ищут в местах скопления людей. Также правоохранители опрашивают знакомых разыскиваемой, сообщает пресс-служба областного УМВД.

На вид Олесе 14 лет, рост 155-160 сантиметров, среднее телосложение, волосы темные, до плеч. Из дома девочка ушла в короткой голубой куртке с капюшоном, темно-синих джинсах. Обута была в черные кроссовки с красными вставками.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении школьницы, просят позвонить по телефонам 36-04-04 или 02.