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НовостиПроисшествия в Омске

Три тонны итальянских киви ушли под трактор

Три тонны итальянских киви ушли под трактор
Источник картинки
Незаконно ввезенная продукция была уничтожена в соответствии с Указом Президента РФ.
10.04.2017 14:45
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На прошлой неделе, 07 апреля, в Исилькульском районе в ходе рейда госинспекторы регионального Управления Россельхознадзора обнаружили запрещенную к ввозу и реализации подкарантинную продукцию. Так,  в поле зрения специалистов попали 3 100 килограмм свежих киви, приехавших  в Россию из Италии. Информация об этом содержалась на этикетках.

Как уточнили в ведомстве, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» всю партию ввезенной незаконно продукции уничтожили механическим способом. Процесс контролировали специалисты Управления Россельхознадзора.

Автор: Алина Савельева
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