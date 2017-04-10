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Три тонны итальянских киви ушли под трактор
На прошлой неделе, 07 апреля, в Исилькульском районе в ходе рейда госинспекторы регионального Управления Россельхознадзора обнаружили запрещенную к ввозу и реализации подкарантинную продукцию. Так, в поле зрения специалистов попали 3 100 килограмм свежих киви, приехавших в Россию из Италии. Информация об этом содержалась на этикетках.
Как уточнили в ведомстве, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» всю партию ввезенной незаконно продукции уничтожили механическим способом. Процесс контролировали специалисты Управления Россельхознадзора.
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