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НовостиОбщество в Омске

Омские фермеры получат 115 миллионов рублей на развитие хозяйств

Омские фермеры получат 115 миллионов рублей на развитие хозяйств
С 2011 года 170 фермерских хозяйств получили поддержку на сумму свыше 322 миллионов рублей.
10.04.2017 14:15
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Накануне в Омской области прошел III съезд Союза крестьянских (фермерских) хозяйств региона. Участники встречи обсудили вопросы развития отрасли сельского хозяйства, а также поговорили о дальнейшем развитии фермерства.

В наш союз входят главы 94-х крестьянско-фермерских хозяйств. Помимо обработки земли, выращивания урожая, мы активно занимаемся животноводством, молоком. Мы делаем все, чтобы обеспечить продуктами наш регион,

- заявил Президент регионального Союза фермеров Иван Бригерт.

По данным областного Правительства, в настоящее время омский регион сам обеспечивает себя необходимыми продуктами. На территории области расположено более 2 тысяч малых хозяйств.

Как рассказал Министр сельского хозяйства Омской области Максим Чекусов, в 2017 году на грантовую поддержку начинающим фермерам и семейных животноводческих ферм власти выделят 115 миллионов рублей. Эти средства позволят фермерам вырастить и увеличить поголовье скота, а также повысить урожайность.

Вот уже шестой год в Омской области реализуется программа стимулирования развития фермерского движения. За это время 170 фермерских хозяйств получили поддержку на сумму свыше 322 миллионов рублей.

Автор: Анна Гапошина
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