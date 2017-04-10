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Некоторые омские депутаты скрывают свои доходы
Прокуратура Омской области провела проверку в ходе которой выявила свыше тысячи нарушений законодательства о противодействии коррупции. Нарушения связанны с неисполнением должностными лицами обязанности представлять полные, достоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за себя, а также за супругов и несовершеннолетних детей.
Так, большинство нарушений допущено лицами, замещающими должности муниципальной службы - 421, муниципальные должности - 259, должности государственной гражданской службы -169 и федеральной государственной службы 155.
Прокуроры внесли 236 представлений для устранения нарушений, 294 лица привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.
Особо стоит отметить депутатов Заксобрания Омской области, предоставивших недостоверные сведения о доходах за 2015 год. Так, двое из них не указали доходы, полученные от юридических лиц, а один занизил сумму полученного дохода на более чем 1 миллион рублей.
Заместитель Министра труда и социального развития Омской области, а также начальник отдела данного министерства в справках о доходах не отразили сведения об участии их супругов в коммерческих организациях,
- пояснили в Прокуратуре Омской области.
Кроме того, один, уже экс-сотрудников полиции, не представил в свое время сведения об участии в долевом строительстве двух квартир в Омске, о принадлежащих его супруге на праве собственности трех земельных участках, а также о миллионном доходе, полученном им по договору уступки права требования и доходе от сдачи в аренду земельных участков.
Нашли нарушения и у начальника отдела службы судебных приставов, который не отразил в справке о доходах сведения о пяти банковских счетах, открытых на его имя.
Результатом выявленных нарушений и предписаний стало досрочное прекращение полномочий депутата Совета Дружинского сельского поселения, не представившего вовремя сведения о доходах.
По иску прокурора Омского района бездействие Совета Лузинского сельского поселения признано судом незаконным, когда не были приняты решения о досрочном прекращении полномочий трех депутатов, отказавшихся представить сведения о доходах. Суд обязал Совет поселения устранить нарушения и рассмотреть вопрос о прекращении их полномочий.
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