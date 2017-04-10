Первым замом главы омского отделения «Единой России» стала Татьяна Огорелкова

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Сегодня, 10 апреля, на должность первого заместителя руководителя омского отделения партии «Единой России» назначили Татьяну Огорелкову. Данная информация была опубликована на сайте партии.

Более 20-ти лет новоиспеченная зам руководителя проработала в администрации Усть-Ишимского района. Свою карьеру Татьяна Огорелкова начинала с должности заведующей отдела по работе с органами местного самоуправления. В 2007 году ее назначили руководителем аппарата администрации муниципального района.

Татьяна Огорелкова является выпускницей Омского государственного университета по специальности «Учитель русского языка и литературы» и Новосибирской академии государственной службы по специальности «юриспруденция».