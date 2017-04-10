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Первым замом главы омского отделения «Единой России» стала Татьяна Огорелкова
Сегодня, 10 апреля, на должность первого заместителя руководителя омского отделения партии «Единой России» назначили Татьяну Огорелкову. Данная информация была опубликована на сайте партии.
Более 20-ти лет новоиспеченная зам руководителя проработала в администрации Усть-Ишимского района. Свою карьеру Татьяна Огорелкова начинала с должности заведующей отдела по работе с органами местного самоуправления. В 2007 году ее назначили руководителем аппарата администрации муниципального района.
Татьяна Огорелкова является выпускницей Омского государственного университета по специальности «Учитель русского языка и литературы» и Новосибирской академии государственной службы по специальности «юриспруденция».
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