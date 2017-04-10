Демонтаж незаконных рекламных конструкций обойдется в 1 миллион рублей

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Все расходы буду взысканы с нарушителей, которым придется оплатить еще и административный штраф.

В Омске продолжаются рейды по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций. Только в Центральном округе с улицы 10 лет Октября за день убрали 11 нелегально установленных штендеров.

Подобные проверки проводятся еженедельно. С начала года нами демонтировано уже более 140 незаконно установленных рекламных конструкций. Стоит отметить, что при желании владелец может вернуть себе демонтированный штендер. Для этого необходимо обратиться в окружную администрацию и предъявить правоустанавливающие документы. Однако на нарушителя в любом случае будет составлен протокол об административном правонарушении,

- рассказал начальник отдела контроля администрации Центрального округа Георгий Синяков.

Кроме того, в ближайшее время с улиц города исчезнут еще 34 нелегальные рекламные конструкции. Услуги по демонтажу щитов заказал департамент имущественных отношений городской администрации. По условиям контракта подрядчик должен будет их не только демонтировать, но и переместить, и храненить в течение месяца.

Как сообщает «Новый Омск», начальная максимальная цена контракта составляет 1,088 миллионов рублей. Все расходы будут взысканы с нарушителей.

Как в феврале писал Омскпресс, демонтаж ждет почти 600 рекламных щитов, которые эксплуатируются с грубыми нарушениями, как федерального законодательства, так и муниципальной нормативно-правовой базы.

Напомним, что штраф за нарушение законодательства составляет для физических лиц от 1 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 5 000 до 20 000 рублей, для юридических - от 10 000 рублей до 100 000 рублей.