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Омская область вошла в 20-ку регионов РФ с дешевой мобильной связью
Омская область вошла в ТОП-20 российских регионов с наиболее низкими ценами на услуги сотовой связи. Рейтинг составили специалисты ComNews Research. Наш регион занял в списке 16-е место с конца.
Как оказалось, дешевле всего общаться по мобильному могут жители Самарской области. Чуть дороже сотовая связь обойдется в Иркутском и Челябинском регионах.
Больше всех в России за услуги мобильного оператора платят жители Чукотки, Камчатки и Магаданской области.
Отметим, что в 2015 году Омская область занимала 45-ое место рейтинга. За год регион «потерял» 20 позиций из-за уменьшения цен на услуги мобильных операторов.
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