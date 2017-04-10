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Вице-президент Philip Morris International в России рассказал о положении дел табачной продукции в стране.

За один год доля контрабандных табачных изделий в Омске увеличилась на 8%

Как сообщает газета «КоммерсантЪ-Кубань», Минздрав РФ подсчитал, что среди взрослого населения страны потребление табака снизилось с 39% до 33% в период с 2010 по 2015 годы. Вице-президент Philip Morris International в России Сергей Слипченко подтверждает этот факт, но с точки зрения бизнеса.

По данным Nielsen, в 2016 году табачный рынок в России сократился на 4,6%, наши отгрузки по итогам года упали на 5,7%. Но нельзя забывать, что на ситуацию с падением потребления табака влияет целый ряд причин, в том числе, и рост контрабанды и контрафакта,

- подчеркивает Сергей Слипченко.

Также он добавляет, что на российский рынок все больше стали поступать нелегальные табачные продукты из сопредельных государств Евразийского экономического союза. Такие сигареты дешевле, поэтому курильщики отдают предпочтение им.

Большой процент вероятности попадания в регион контрабандного товара у территорий, граничащих с другими странами – членами ЕврАзЭС, где ставки акциза на сигареты существенно ниже, чем в России. Чаще всего подделки и иные сигареты проникают из Беларуси, Киргизии и Казахстана.

Омск находится в списке городов, где распространение нелегальных сигарет многократно превышает средние российские показатели. Так, доля контрабандных и контрафактных сигарет на данный момент превысила 10%. В 2015 году этот показатель был на уровне 1,9%. В Рубцовске Алтайского края доля нелегальных сигарет увеличилась с 6,3% до 30%.

Остановить рост нелегальной табачной продукции Сергей Слипченко предлагает комплексными мерами. Во-первых, это предсказуемая взвешенная налоговая политика государства. Во-вторых, это гармонизация акцизных ставок на сигареты в Евразийском экономическом союзе. Причем стоит учесть, что ставки акциза в РФ уже существенно превышают ставки в других государствах союза.