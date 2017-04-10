В городке Нефтянников активисты благоустроят новый сквер

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Активисты КТОСа «Энтузиастов» представили на конкурс муниципальных грантов проект благоустройства нового сквера, расположенного возле школы №63 в Советском округе Омска.

Осенью на территории будущего сквера, площадь которого составляет около 7 тысяч квадратных метров, неоднократно проводились субботники. Также на этом участке было снесено более сотни аварийных деревьев.

Мэрия Омска одобрила инициативу активистов. Ранее общественники обсудили эскизный проект будущей зеленой зоны со специалистами, на следующем этапе идеи будут представлены на суд жителям микрорайона.

С учетом результатов общественного обсуждения будет разработан план мероприятий по реализации проекта. После выполнения работ по обустройству подходов и тротуаров, озеленению, восстановлению освещения планируем представить сквер как окружной объект традиционной городской выставки «Флора -2017»,

- рассказал глава администрации Советского округа Борис Сеньков.

С каждым днем желающих помочь в реализации проекта все больше. Желание помочь в благоустройстве нового сквера уже выразили сотрудники нескольких управляющих компаний, ДКСМ «Звездный», библиотеки имени Д.И.Менделеева, а также воспитанники детских клубов.