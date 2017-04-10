От укола лидокаина скончалась 10-летняя омичка

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Девочка пролежала в коме с 30 марта по 8 апреля.

По факту смерти 10-летней девочки по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей), Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области возбуждено уголовное дело.

Как уже писал Омскпресс, следственный комитет заинтересовался инцидентом и начал проверку после появления информации в СМИ. Сообщалось, что 30 марта юную омичку доставили в третью горбольницу с почечной недостаточностью. Врачи диагностировали воспаление легких.

По версии следствия во время лечения в нефрологическом отделении детской городской клинической больницы №3 девочке поставили укол лидокаина, после чего у нее началась сильная аллергическая реакция, а затем она впала в кому. Как отмечает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области, врачи даже не проверили ребенка на возможность возникновения у нее реакции на данное лекарство.

Спасти девочку не удалось. Она умерла утром 8 апреля.

Все обстоятельства преступления будут установлены в ходе следственных действия. Расследование продолжается.