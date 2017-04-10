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НовостиЭкономика в Омске

Омичи предоставили 2788 заявлений на льготу по имущественным налогам

Омичи предоставили 2788 заявлений на льготу по имущественным налогам
Использование налоговых льгот является правом налогоплательщика и носит заявительный характер.
10.04.2017 10:17
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За два месяца текущего года омичи заявили в налоговые органы о предоставлении налоговых льгот по имущественным налогам. Так, за февраль и март физические лица предоставили в УФНС России по Омской области 2 788 заявлений.

Использование налоговых льгот является правом налогоплательщика и носит заявительный характер. Это означает, что в момент получения права на льготу налогоплательщик должен уведомить об этом налоговый орган. Это делается один раз, в дальнейшем ежегодного подтверждения права на льготу не требуется,

- пояснили в ведомстве.

Гражданам, имеющим право на налоговые льготы, но которые еще не обратились в налоговую для исчисления имущественных налогов за 2016 год, необходимо направить заявление и предоставить документы, подтверждающие право на льготу, в любой налоговый орган. Не обязательно делать это лично,  можно отправить все документы при помощи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте ведомства или по почте.

Подробную информацию об установленных льготах в каждом из муниципальных образований Омской области налогоплательщики могут узнать, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам,

- добавили в УФНС России по Омской области.

При подаче заявления на льготу, основания для предоставления которой возникли до 2016 года, налогоплательщик может обратиться за перерасчетом исчисленных сумм налога, который может быть пересчитан не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году обращения.

Форму заявления можно найти на интернет-сайте ФНС России.

Автор: Алина Савельева
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